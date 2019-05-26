Öcalan'dan yeni mesaj: Açlık grevlerini bitirin

Asrın Hukuk Bürosu, İmralı F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan müvekilleri PKK lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevlerinde başlayan açlık grevi ve ölüm oruçlarına ilişkin mesajını kamuoyuna açıkladı.





Öcalan’ın mesajı şöyle:







"Değerli yoldaşlar,

Başta açlık grevi ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere iki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla belirtip hepinize en derin sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.





Asıl bundan sonrasında da bana yeterli yoğunluk ve iradeyle eşlik etmenizi de özenle belirtiyor ve umuyorum.





Bitmeyen sevgi ve selamlarımla





22 Mayıs 2019, İmralı Cezaevi

Abdullah ÖCALAN!"



