Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'a yıllar sonra ilk ziyaret /12 Ocak 2019 21:19

Öcalan'a yıllar sonra ilk ziyaret

Avukatlarının ziyaret için yaptığı 780 kez reddedilen Abdullah Öcalan'ın uzun süre sonra ilk defa ziyaretçisi vardı .

SHABER3.COM

Artıgerçek.com'dan Ahmet Nesin'in haberine göre İmralı'da  avukatları ve ailesiyle yıllardır görüştürülmeyen  Abdullah Öcalan'ı bugün kardeşi Mehmet Öcalan ziyaret etti.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi alınamazken, Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON GÖRÜŞME 2016'DA

Öcalan, 27 Temmuz 2011’den bu yana avukatları, 11 Eylül 2016’dan bu yana da ailesiyle görüştürülmüyor. Son görüşmeyi yine bugün ziyaretine giden kardeşi Mehmet Öcalan yapmıştı. 

İmralı Heyeti ise Öcalan'la son görüşmeyi 5 Nisan 2015’te gerçekleştirmişti. 

LEYLA GÜVEN 66 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE

DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven, Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması için açlık grevine başlamıştı. Açlık grevinin 66. gününde olan Güven'in sağlık durumunun kritik olduğu ve avukat görüşüne çıkamadığı belirtiliyor. 
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