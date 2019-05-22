Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan için 8 yıl sonra Gemlik'ten koster kalktı /22 Mayıs 2019 12:04

Öcalan için 8 yıl sonra Gemlik'ten koster kalktı

Abdullah Öcalan'ın avukatları bugün Gemlik'ten İmralı Adası'na gitti. Öcalan'ın Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile görüşmesi sonrası ilk kez gerçekleşen ziyaret, 27 Temmuz 2011'den sonra Gemlik üzerinden yapılan görüşme oluyor.

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Gemlik’ten yola çıkan iki avukat adaya görüş için 8 sene sonra Gemlik’ten yola çıkan ilk heyet olma özelliği taşıyor. Bu sabah görüş için gelen bir kadın ve bir erkek avukatın saat 9.00 sularında Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na giriş yaptığı öğrenildi.

Gazeteduvar'ın haberine göre; yanlarında çamaşır, gazete ve kitap getiren avukatlar daha sonra Gemport Limanı’ndan İmralı Adası’na hareket etti.
 
Öcalan’la 2 Mayıs’ta yapılan bir önceki görüşme de İstanbul üzerinden gerçekleşmişti. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi de Mayıs başında Öcalan’la ve daha sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le görüşmüştü. Gül bu görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi konusundaki engellerin kaldırıldığını açıklamıştı.
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