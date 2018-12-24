Samanyolu Haber /Medya / Ocak'ta hiçbir TV dizisi yayınlanmayacak, seneye de diziler ücretli olacak iddiası /24 Aralık 2018 15:29

Ocak'ta hiçbir TV dizisi yayınlanmayacak, seneye de diziler ücretli olacak iddiası

Ocak ayında TRT 1 dışında hiçbir televizyon kanalının dizilerini yayınlamayacağı iddia edildi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre, ocak ayında TRT 1 dışında diğer tüm kanalların ortak bir kararla dizilerini yayınlamayacağı iddia ediliyor.
Bu ani kararın nedeninin ise, reklam verenlerle yeniden yapılacak anlaşmanın olduğu söyleniyor.

TRT'nin en çok izlenen yapımları Diriliş Ertuğrul ve Elimi Bırakma dizileri.

Konu ile ilgili henüz kanal yönetimlerinden ve dizi yapımcılarından açıklama gelmedi.

DİZİLER ÜCRETLİ OLACAK İDDİASI
Bu arada 2019 yılından itibaren birçok dizinin ücretli izleneceği, onlarca dizinin ise ekrandan kalkacağı iddia edildi.

Haberler.com'da yer alan iddiaya göre, dizi sürelerinin giderek artması ve her gün her kanalda birden fazla dizinin yayınlanması üzerine medya patronları düğmeye bastı ve ortak karar almak için bir araya geldi. Yine 2019 yılının başında uygulamaya geçeceği iddia edilen haberlere göre her kanalda sadece bir dizi yayınlanacak. Yani her kanal kendi belirlediği dizi dışında başka hiçbir diziyi aynı gece art arda yayınlanmayacak. Her kanalın günlük sadece bir dizi yayınlama hakkı olacak.

Ortaya atılan iddialardan dikkat çeken bir diğerine göre de dizilerin bir çoğu 2019 yılının ocak ayından itibaren bir bir ekrandan kaldırılacak.

2019 yılından itibaren her kanalın ücretli platformu olacak ve sevdiği diziyi takip etmek isteyen izleyici kanala üye olup belirli bir ücret karşılığında diziyi izleyebilecek.

KANALLARDA EN FAZLA BİR DİZİ OLACAK

Eğer medya patronlarının masasında olan bu anlaşma onaylanırsa izleyici ücretsiz kanallarda en fazla günde bir dizi izleyebilecek. Diğer diziler ücret karşılığında izlenebilecek.
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