Obama'nın Trump için Oval Ofis'e bıraktığı mektup yayınlandı

CNN televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, selefi Barack Obama'nın geleneği yerine getirip Oval Ofis'teki masaya kendisi için bıraktığı mektubu yayınladı. CNN'in eline geçen kopyaya göre, Obama mektubunda Trump'a ‘demokratik değerleri aşındırmama' uyarısında bulunuyor.

Trump, ocakta görevi devraldığında Obama'nın bir geleneği yerine getirerek kendisi için Oval Ofis'teki çalışma masasının çekmecesine bıraktığı mektubu 'uzun, karmaşık ve düşünceli' olarak tanımlamış fakat içeriğini basınla paylaşmayacaklarını söylemişti.

CNN televizyonu ise sekiz ay sonra Obama'nın Trump'a bıraktığı mektubun içeriğini yayınladı.

'BENDEN GELECEK HERHANGİ BİR TAVSİYENİN SANA YARDIMCI OLUP OLMAYACAĞINDAN EMİN DEĞİLİM'

CNN'in Trump'ın gösterdiği birinden bir kopyasını aldığını belirttiği mektubun girişinde, Obama, başkanlık makamı hakkında şunları söylüyor:

"Bu, başarı için belli bir modeli olmayan her şeyden farklı bir makam. O nedenle benden gelecek herhangi bir tavsiyenin sana yardımcı olup olmayacağından emin değilim. Yine de bu makamda geçirdiği son 8 yıla ilişkin birkaç izlenimi yazmak isterim."

Obama, 275 kelimeden oluşan mektubunda, hem Trump hem de kendisinin başkan olabildikleri için ‘farklı biçimlerde çok iyi bir talihle kutsandığını' söylüyor.





"Herkes bizim kadar şanslı değil. Sıkı çalışmak isteyen her çocuk ve aile için daha fazla başarı basamağı inşa etmek için gereken her şeyi yapmak bizim elimizde" diye devam eden Obama mektupta, ‘siyasi kazanç için demokrasi ilkelerini aşındırmamak gerektiğine' dair bir uyarıda bulunuyor.





Biz bu makamdaki geçici kişileriz. Bu da bizi, hukukun egemenliği, kuvvetler ayrılığı, eşit koruma ve sivillerin özgürlükleri gibi, bizden önce gelenlerin kazanmak için savaştığı demokratik kurum ve geleneklerin koruyucuları olmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullanan Obama, "Demokrasimizin bu araçlarını günlük siyasetin gel gitlerinden bağımsız olarak bulduğumuz kadar güçlü bırakmak bize bağlı" diye ekliyor.





