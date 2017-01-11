Obama'dan veda konuşması

ABD Başkanı Barack Obama, görevi Donald Trump'a devretmesine on gün kala, siyasi kariyerine başladığı Chicago'da yaptığı veda konuşmasında icraatını savundu ve Amerikalıları ülke içinde ve dışında demokrasiyi korumaya çağırdı. Sekiz yıl önceki seçim kampanyasında kullandığı "Evet yapabiliriz" sloganına atıfta bulunan Obama, iki dönemlik görevinin sonunda "Evet, yapabiliriz. Evet, yaptık" dedi.

18 bin kişi önünde yaptığı konuşması sık sık alkışlarla kesilen Obama, ekonomik başarılar, eşcinsel evliliklerin yasallaştırılması, Küba ile diplomatik ilişkilerin başlatılması ve İran ile nükleer anlaşmanın imzalanması gibi örnekler verdi.









20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump, Obama'nın getirdiği düzenleme ve anlaşmaların pek çoğundan geri adım atılacağı sinyali vermişti. Obama konuşmasında Trump'ı doğrudan eleştirmekten kaçınarak, Amerikan siyasetine hakim olan bölünmüşlüğe dikkat çekti ve "Kindar ve kaba siyasi söylemle Amerikalıları bölme girişimleri, ülkeyi bir arada tutan bağları zayıflatmaktadır. Halen karşı karşıya bulunduğumuz pek çok zorluğa göğüs gerebilmemiz bize, hepimize bağlı" diye konuştu.





"Otokrat liderler küresel düzene tehdit"





Obama dış politikadaki duruma da değinerek, küresel düzenin sadece teröristler değil, 'yabancı başkentlerdeki otokratların' da tehdidi altında olduğunu söyledi. Obama, geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı tanımlamalarla, "Bu yöneticiler serbest piyasayı, açık demokrasileri ve sivil toplumu iktidarlarına karşı bir tehdit olarak görüyor" dedi. Obama, "Savunduğumuz değerleri terk etmedikçe, daha küçük olan komşularına zorbalık eden büyük ülkelere dönüşmediğimiz sürece, Rusya ve Çin gibi rakipler bizim dünyadaki nüfuzumuza etki edemez" diye konuştu.





ABD'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ama bu potansiyelin ancak işler bir demokrasiyle kullanılabileceğini belirten Obama, bunu mümkün kılabilmek için, hangi partiyi tuttuğundan bağımsız olarak herkesin, zedelenen ortak yarar duygusunun tamiri için çalışması gerektiğini söyledi.