Obama'dan Trump'a Güney Afrika'dan gönderme

TÜRKMEN TERZİ - GÜNEY AFRİKA





ABD Eski Başkanı Barack Obama, geleneksel “Mandela Konuşması”nın on altıncısında bugün binlerce kişiye hitap etti. Obama, üstü kapalı olarak ABD Başkanı Trump’a yüklenerek, “ Bütün demokratik kurumları yıkıyor” dedi.







Obama, aynı zamanda, Güney Afrika’nın efsane lideri Nelson Mandela’nın yüzüncü doğum yıl dönümüne denk gelen konuşmasında, “Tuhaf ve öngörülemez bir dönem yaşandığını” ifade etti. ABD’nin İlk Siyah Lideri özetle, açgözlü ve sahtekar iş adamlarının vergi ödemek istemediğini, siyasetçinin biraz yalan söyleyebileceğini ama bugünlerde popülist liderlerin hiç bir temele dayanmayan palavralar attığını, diktatörlerin insan haklarını çiğnediğini ifade etti.





Devletlerin artık çıkarları için insan haklarını çok rahat ayaklar altına aldığını söyleyen Obama, zengin iş adamlarının siyasilerle anlaşarak yolsuzluk yaptığını, fakirlerin haklarını gasp ettiklerine vurgu yaptı. Siyasilerin artık her gerçeği gözardı ederek kendi alternatif doğrularını dikte ettiklerini ve bu sayede siyasi ajandalarını işlediklerini belirten Obama, “Örneğin, lider çıkıyor, küresel ısınma yok diyor! Bütün araştırmaları, bilimi inkar edebiliyor” diye konuştu.





Basın özgürlüğü demokrasinin gereğidir





Gençlere hitaben, hiç bir şeyin imkansız olmadığını anlatan Obama, hayal edin ve çalışın tavsiyesinden bulundu. Bağımsız medyanın içinde bulunduğu sıkıntıları anlatan obama, “Düşünce özgürlüğü, özgür basın demokrasinin zorunluluğudur” dedi. Obama, “Doğru doğrudur. Doğrunun alternatifi yoktur, Şu anda herkes hakikatler için ayağa kalkmalıdır, herkes doğruları savunarak kendi çevresinin lideri olabilir” diyen Obama, gazetecilerin, siyasilerin yalanlarını çıkardıkları için otokratik rejimlerin kurbanı olduklarını ifade etti.

“Yolsuz liderler gelir ve gider, hiç bir güç birbirine kenetlenmiş insanları yenemez” diyen Obama, asıl gücün halkın elinde olduğundu söyledi.

Obama’nın, bir çok kişi tarafından Trump’ı kastettiği bazı cümleleri şöyle, “korku ve nefret endeksli politikalar yaygınlaşıyor, toplumlar, gerçeklerin üstünü örten ve utanmadan yalan söyleyen liderler tarafından yönlendiriliyor”.





Trump’a isim vermeden eleştiri







Trump’ı ima ederek küresel ısınmanın inkar edilmesini sert ve alaycı bir dille eleştiren Obama, “ırkçı göçmen politikaları, kontrolsüz kapitalizm, ve güçlü siyasi liderler” tanımlarıyla Trump’a gönderme yaptı.





Geri adım atmak ve yeni bir bakış açısı elde etmek önemli

Obama sözlerini şöyle sürdürdü, “İçinde bulunduğumuz garip ve belirsiz zamanlar göz önüne alındığında, her gün baş döndüren yeni bir haberle ve rahatsız eden bir başlıkla karşılaşıyoruz. Belki bir süreliğine geri adım atmak ve biraz bakış açısı elde etmek yararlı olabilir diye düşünüyorum”.

Siyahlara karşı ırkçılık devam ediyor





Johannesburg’un Wanderers Kriket Stadyumu’nda yaklaşık 15 bin insana hitap eden Obama, siyahlara yapılan negatif ayrımcılığın Amerika ve Güney Afrika’da halen devam ettiği dile getirdi. Sınırları korumanın önemli olduğu söyleyen Obama, öte yandan, göçmen politikalarının renk, ırk ve din üzerine bina edilerek, ayrımcılık yapılmasının yanlış olduğunun altını çizdi.





Mandela’nın yüzüncü doğum yılı kutlanmaya devam ediyor





Obama, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Mandela’nın son eşi Graca Machel’inde katıldığı bugünkü konuşmasının ardından yarın, Mandela’nın yüzüncü doğum yılı etkinliklerine kapsamında 200 genç Afrika liderinin katıldığı bir programa iştirak edecek. Obama, Güney Afrika’dan önce, memleketi Kenya’ya da da kısa bir süre vakit geçirdi.





1918’de doğan Nelson Mandela, 1962’de girdiği hapisten 1990’da çıktı.1994’te beyazların ırkçı yönetimine son veren Mandela, Demokratik Güney Afrika’yı kurdu. Barak Obama, sadece 2005 yılında kısa süreliğine görüştüğü Nelson Mandela’yı, “Kendime daha iyi bir insan olmamı söylettiren, 20.yüzyılın son büyük özgürlük mücadelecisi” olarak tanımladı. Obama, Mandela’nın vefat ettiği 2013’te Johannesburg’a gelerek cenaze törenine iştirak etti.





Beyaz Saray’dan ayrıldığı 2017’den beri fazla toplum önüne çıkmayan ve başkanlığından sonra ilk Afrika gezisini yapan Obama, geleneksel Mandela Konuşması’nı reddetme lüksü olmadığını, Graca Machel’in “emriyle” geldiğini söyleyerek, Mandela’nın yaşlı eşine jest yaptı.





Barack Obama ve Nelson Mandela ülkelerinin ilk siyah liderleri olmalarının yanında, Nobel Barış ödülü sahibiler. Mandela Konuşması’nı yapan diğer bazı isimler Bill Clinton, Thabo Mbeki, Kofi Annan, Bill Gates and Başpiskopos Desmond Tutu.