Samanyolu Haber /Dünya / Obama emekliliğin tadını çıkartıyor /08 Şubat 2017 16:54

Obama emekliliğin tadını çıkartıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin 44. başkanı Barack Obama görevi devreder etmez soluğu Karayip denizinde bulunan Virjin Adalarında aldı.

Obama Emekliliğin tadını çıkartıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2008 seçimlerinde 44. başkanı seçilen ve görevini Ocak ayında Donald Trump’a devreden Barack Obama, soluğu Karayip denizinde bulunan Virjin Adalarında aldı.
Stresli seçim çalışmasının ardından soluklanmak isteyen Obama ve ailesi, arkadaşı İngiliz yatırımcı Richard Branson’un 2007 yılında satın aldığı Mosquito adasında tatil yapıyor. 


Virgin Şirketler grubunun CEO’su Branson ile eski başkan Obama, dünya Donald Trump’ı konuşurken aralarında su sporları rekabeti yaptı. Branson twitter hesabından “Su sporları yarışmamızı kazandığı için Obama’ya şapka çıkarıyorum. Bir dahaki sefere kazanmaya karalıyım” yazarak, Obama’nın uçurtma sörfü yapan fotoğrafını paylaştı. 


Dünya Trump’ın vize yasağını konuşurken, stresli gündemden spor yaparak uzaklaşan Obama, başkanlık seçimlerinden sonra Karayiplerde stres atıyor.
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Obama Emekliliğin tadını çıkartıyor

Obama Emekliliğin tadını çıkartıyor

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