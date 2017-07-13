Samanyolu Haber /Gündem / O vali, 'Eski Valiler' panosundan kaldırıldı! /13 Temmuz 2017 14:47

O vali, 'Eski Valiler' panosundan kaldırıldı!

İstanbul'da 4 yıl 3 ay 25 gün Valilik koltuğunda oturan Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı, Cağaloğlu'ndaki Valilik Binası'nda yer alan 'eski valiler panosundan" kaldırıldı.

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Valilik makam katında bulunan ve Osmanlı'dan Cumhuriyete görev yapan tüm İstanbul Valililerinin fotoğraflarının bulunduğu bölümde Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafının yer almadığı görüldü.  

15 Temmuz sonrası gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Mutlu'nun fotoğrafı eski valiler bölümünde Eylül ayına kadar bulunuyordu. Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafın kaldırıldığı panoda ismi de yer almıyor.  Valilik panosuna göre son eski İstanbul Valisi olarak Muammer Güler görünüyor. 

PANODA YOK, RESMİ SİTEDE VAR DİYE HABER ÇIKINCA SİTEDEN DE KALDIRILDI

İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesinde eski valiler bölümünde Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişi halen duruyordu. Panodan kaldırıldı fakat valilik sitesinde duruyor diye haberler çıkınca apar topar siteden de kaldırıldı.

Hüseyin Avni Mutlu, 31 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır'dan İstanbul'a atanmış,  25 Eylül 2014'de de görevini Vasip Şahin'e devretmişti. Mutlu 5 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanmıştı. 

İşte panonun ve web sitesinin eski/yeni halleri





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