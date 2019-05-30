Samanyolu Haber /Dünya / Sabıkalı uçak tekrar sefere çıkacak /30 Mayıs 2019 16:46

Sabıkalı uçak tekrar sefere çıkacak

"Yazılım hatası" olduğu tespit edilen Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının ağustos ayında yeniden seferlere başlayacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Dünyanın iki büyük uçak üreticisinden biri olan Boeing, "737 MAX" tipi yolcu uçaklarında yazılım hatasını gidermeye çalışıyor. 

International Business Times'ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilileri Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'na (IATA) 737 MAX tipi uçakların seferlere yeniden başlama planlarının temmuz ayının sonunda belirli olacağını açıkladı. 

Ancak yerel havayolu şirketlerinin uçuşlara ağustos ayı sonrasında başlayabileceği belirtiliyor.

İKİ KAZADA 437 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen yıl iki ayrı kazada 437 kişinin hayatını kaybetmişti. İki ayrı kazada düşen 737 MAX tipi uçaklarda "yazılım hatası" tespit edilmişti. 

Bunun üzerine pek çok havayolu şirketi 737 MAX modellerini seferlerden çektiğini açıklamıştı. Bazı havayolu şirketleri Boeing'e verdiği siparişleri iptal etmişti.  

PLANLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Daha önce Boeing Genel Müdürü (CEO) Dennis Muilenburg, firmanın 737 MAX tipi uçakların uzun vadeli üretim planlarının değişmediğini ve kamunun güvenini yeniden kazanmak için çalıştıklarını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sabıkalı uçak tekrar sefere çıkacak Sonraki Haber >>

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:13:51