Sabıkalı uçak tekrar sefere çıkacak

Dünyanın iki büyük uçak üreticisinden biri olan Boeing, "737 MAX" tipi yolcu uçaklarında yazılım hatasını gidermeye çalışıyor.





International Business Times'ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilileri Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'na (IATA) 737 MAX tipi uçakların seferlere yeniden başlama planlarının temmuz ayının sonunda belirli olacağını açıkladı.

Ancak yerel havayolu şirketlerinin uçuşlara ağustos ayı sonrasında başlayabileceği belirtiliyor.

İKİ KAZADA 437 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Geçen yıl iki ayrı kazada 437 kişinin hayatını kaybetmişti. İki ayrı kazada düşen 737 MAX tipi uçaklarda "yazılım hatası" tespit edilmişti.





Bunun üzerine pek çok havayolu şirketi 737 MAX modellerini seferlerden çektiğini açıklamıştı. Bazı havayolu şirketleri Boeing'e verdiği siparişleri iptal etmişti.





PLANLARDA DEĞİŞİKLİK YOK





Daha önce Boeing Genel Müdürü (CEO) Dennis Muilenburg, firmanın 737 MAX tipi uçakların uzun vadeli üretim planlarının değişmediğini ve kamunun güvenini yeniden kazanmak için çalıştıklarını belirtti.