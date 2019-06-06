Samanyolu Haber /Gündem / O tweeti attığı günden beri kayıp! /06 Haziran 2019 19:24

O tweeti attığı günden beri kayıp!

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiği halde 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" çağrısına destek veren Sabah yazarı kayıplara karıştı.

Saray medyasına vapur şoku

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasının 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) marifeti ile geri alınması üzerine, "Artık sanatçısı da, iş insanı da, işçisi de, öğretmeni de, memuru da konuşacak, herkes konuşacak!" çağrısında bulunmuştu.

İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISINA SANATÇILAR ANINDA CEVAP VERDİ

İmamoğlu’nun çağrısının ardından birçok ünlü isimden destek mesajları gelmiş, #HerşeyÇokGüzelOlacak etiketi sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı. 


SABAH YAZARI UĞUR KARAKULLUKÇU DA DESTEK VERMİŞTİ

O etikete destek verenler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından kurulan medya havuzunun amiral gemisi Sabah gazetesinin yazarı ve Sabah Spor Servisi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu da vardı.

Uğur Karakullukçu, Cem Yılmaz’ın “Her şey çok güzel olacak” isimli filminden bir sahne paylaşarak YSK kararını ima etmişti.

DESTEK MESAJINDAN SONRA EKRANDAN ÇEKTİLER

Karakullukçu, o paylaşımı yaptığı 7 Mayıs’tan bu yana, program yaptığı A Spor ekranlarına çıkamıyor. Bu durum, Karakullukçu’nun sosyal medya takipçilerinin dikkatinden de kaçmadı.

Karakullukçu’nun Instagram’daki takipçilerinden birisi, “Uğur Karakullukçu; malum spor tv kanalındaki yayınlara neden çıkarılmadığını bilmeyenler için açıklamak ister misin?" diye sordu.

Uğur Karakullukçu ise, "Şu anda izindeyim, iznim bittiğinde söylenmesi gereken bir gelişme olursa açıklama yaparım merak etmeyin." cevabını verdi.
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