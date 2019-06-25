Samanyolu Haber /Gündem / O şimdi sadece milletvekili: Yıldırım Twitter'da bio'sunu değiştirdi /25 Haziran 2019 10:03

O şimdi sadece milletvekili: Yıldırım Twitter'da bio'sunu değiştirdi

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde AK Parti adına yarışan Binali Yıldırım, Twitter'da biyografisini değiştirdi.

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AKPi tarafından bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan seçim sonrası Twitter'da bio'sunu güncelledi.
Yüzde 44.99 oy oranıyla yarışı ikinci sırada tamamlayan Yıldırım, "Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olan bio'sunu, "AK Parti İzmir Milletvekili" olarak değiştirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapan Binali Yıldırım bir defa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olmuş o seçimi de kaybetmişti. 


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