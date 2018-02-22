O Profesörden yine tuhaf cümleler

Kütahya'da düzenlenen "Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı"nda konuşan Sofuoğlu şunları söyledi:
"Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır. 'Coğrafya kaderdir' deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var.
Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, 'Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar halen bizimdi."
DAHA ÖNCE DE TUHAF CÜMLELER SARF ETMİŞTİ
2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu daha önce cep telefonu oyunlarıyla ajanlık yapıldığınıiddia ederek o dönem gençler arasında yaygınlaşan Pokemon Go oyunuyla ilgili şöyle konuşmuştu:
“Şimdi buraya bir ajan gelse Malatya'nın önemli sokaklarını, önemli geçiş noktalarını, devlet kurumlarını, askeri yapılarının fotoğrafını çekmeye kalksa polis ne yapar? Yakalar, sınır dışı eder. Buna da gerek yok çünkü Pokemon'da biz bütün bunların hepsinin resmini çekip sisteme yüklüyoruz. Bunu birkaç ülke yasakladı. Pokemon Go oynuyorsunuz, kendi ülkenizi satıyorsunuz. Bunlar yasaklanacak, ben bekliyorum. Yasaklandığında her şey geçmiş olacak çünkü resimlerin çoğu gönderilmiş olacak. O sırada başka bir oyunla meşgul olacağız. Kurtulun şu kelepçelerden”