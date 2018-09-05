O polisin makam odası arandı, içeriden çıkanlar şaşırttı

İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir komiserin, polis merkezinde avukatı önce dövmesi sonra da ona silah çekmesini Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç ve kameraman Uğur Kara ekrana taşımıştı. İşte o komiserle ilgili soruşturma başlatıldı. Makam odası arandı. Makam odasından çok sayıda sopa ve benzeri alet çıktı.





O görüntülerin ortaya çıkmasından sonra hem savcılık hem de İstanbul Emniyeti harekete geçti. Komiserin odası arandı.





Gasp Büro Amirliği polisleri de soluğu karakolun içinde kadın avukata sopayla vuran komiserin odasında aldı. Ve ellerindeki arama izniyle amirlerinin odasına arama yapmaya başlandı. Aramalar sırasında bir polis merkezinde bulunmaması gereken nunçaku ile çok sayıda sopa bulundu. Polislerin yaptığı aramaya, karakolda dayak iddialarıya gündeme gelen Araştırma Büro Amirliği'ndeki diğer polisler tepki gösterdi. Aramalar sadece büro amirinin odasında yapılmadı. Polis merkezinin diğer odalarında da suç unsuru olabilecek deliller arandı.





Polis, arama sonrasında polis merkezinde bulduğu çok sayıda silah, sopa ve suç aleti özelliği taşıyan aletlere el koydu. Sonrasında da karakolda dayak iddiasına adı karışan amirle birlikte dört polis ve bir de temizlik görevlisini gözaltına altı. Soruşturma sonunda ise polislerin tamamı görevden alındı.