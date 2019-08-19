Samanyolu Haber /Gündem / O kayyım belediyeye geldi /19 Ağustos 2019 20:50

O kayyım belediyeye geldi

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman, Erdoğan'ın teveccühü ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla görevlendirildiğini söyledi. Yaman, "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız' demiştik" ifadelerini kullandı. Bir önceki dönemde de kayyumlık yapan Yaman, belediye bütçesinden yaptığı 164 bin 550 liralık kuruyemiş harcaması ile gündeme gelmişti.

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Mardin Valisi Mustafa Yaman, İçişleri Bakanlığı’nca Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ikinci kez kayyum olarak atandı. 31 Mart’ta seçilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’ün yerine atanan Vali Yaman belediye önünde açıklamalarda bulundu. 

Vali Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile belediye binasına gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teveccühü ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla yeniden görevlendirildiğini söyledi. Yaman’ı belediye önünde küçücük bir grup karşıladı.

 Yaman, “Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza ‘Sizin için çalışacağız’ demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak” ifadelerini kullandı. 

TWİTTER'DA ETİKET AÇTI 

Yaman’ın ilk icraatı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk döneminde sosyal medyada yapılan paylaşımları silmek oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğrafını paylaşan Yaman, #KayyımDöneminde başlıklı tag açtı. Birinci kayyumlık döneminde yapılan çalışmaları bu tag’la paylaşan Yaman, “Mardinimiz İçin Yeniden İş Başındayız” dedi. 

BORÇ ÜSTÜNE BORÇ 

Mustafa Yaman’ın, 3 ay içerisinde belediye bütçesinden "ağırlama bedeli" ve kente seçim çalışmaları için gelen AKP'li bakanlar için toplamda 1 milyon 588 bin TL harcama yaptığı ortaya çıkmıştı. 

Kayyum yönetimi, Ocak ayında 34 bin 550 TL, Şubat’ta 73 bin 900 TL ve Mart’ta 56 bin 100 TL olmak üzere toplamda 164 bin 550 TL’ye sadece kuruyemiş ve kahve alımı yapmıştı. Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar’ın gelişi için belediye bütçesinden 40 bin 500 TL karşılığında araç kiralaması yapıldı. 22 Şubat tarihinde de Akar için 147 bin TL harcama yapılmıştı. 

CEZALI VALİ 

Yaman, 29 Mart 2009’da yapılan yerel seçimler öncesi Tunceli Valisi olduğu dönemde beyaz eşya ve mobilya yardımıyla gündeme gelmişti. Yaman hakkındaki dava 2010 yılında sonuçlanmış, Tunceli Valisi Yaman 7 ay 15 gün hapis ve kamu görevinden men cezası almıştı. Ancak Yaman’ın cezası ertelenmişti. Vali Mustafa Yaman 2009’daki yerel seçimlerin hemen ardından 18 Haziran 2009 tarihinde Giresun’a atanmıştı. 

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