Samanyolu Haber /Gündem / O karikatürlere erişim yasaklandı! /18 Aralık 2017 12:03

O karikatürlere erişim yasaklandı!

Brezilyalı politik karikatürist Carlos Latuff, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının Twitter'a erişim engeli talebinde bulunduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Erdoğan'ın talebiyle Carlos Latuff'un karikatürlerine erişim engeli kararı

Türkiye'deki politik atmosfer ve hükümeti eleştiren karikatürleriyle tanınan ünlü çizer Latuff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle çıkarılan erişim engeli kararını Twitter hesabından paylaştı.



"Erdoğan'ın avukatları içinde 11 karikatürümün yer aldığı 80 içeriğin internetten kaldırılması için Twitter'a yasal baskı yapıyor," diyen Latuff, paylaşımında, kararın demokrasiye aykırı ve 'düpediz bir sansür girişimi' olduğunu söyleyerek, "Erdoğan'ın korkusu nedir?" diye sordu.

Latuff'un resmi Twitter hesabı üzerinden olayla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:



Latuff engellenen karikatürlerinden bazılarını sosyal medya hesabından paylaştı:












Brezilyalı karikatüristin Türkiye'yle ilgili çizdiği karikatürler çok ses getirmişti:








Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O karikatürlere erişim yasaklandı! Sonraki Haber >>

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

MİT resmen adam kaçırmış...

MİT resmen adam kaçırmış...

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Sabrı insanı hep yükseltir...

Sabrı insanı hep yükseltir...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:09