O karikatürlere erişim yasaklandı!

Erdoğan'ın talebiyle Carlos Latuff'un karikatürlerine erişim engeli kararı





Türkiye'deki politik atmosfer ve hükümeti eleştiren karikatürleriyle tanınan ünlü çizer Latuff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle çıkarılan erişim engeli kararını Twitter hesabından paylaştı.















"Erdoğan'ın avukatları içinde 11 karikatürümün yer aldığı 80 içeriğin internetten kaldırılması için Twitter'a yasal baskı yapıyor," diyen Latuff, paylaşımında, kararın demokrasiye aykırı ve 'düpediz bir sansür girişimi' olduğunu söyleyerek, "Erdoğan'ın korkusu nedir?" diye sordu.





Latuff'un resmi Twitter hesabı üzerinden olayla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:













Latuff engellenen karikatürlerinden bazılarını sosyal medya hesabından paylaştı:

















































Brezilyalı karikatüristin Türkiye'yle ilgili çizdiği karikatürler çok ses getirmişti:































