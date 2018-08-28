Samanyolu Haber /Spor / O karenin kahramanlarından Gündoğan: Kendimi tuvalete kilitledim! /28 Ağustos 2018 09:11

O karenin kahramanlarından Gündoğan: Kendimi tuvalete kilitledim!

Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakması sonrası başlayan ırkçılık tartışmalarını değerlendirdi. Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle ülkesinde tepki çeken Gündoğan, "Hayatımın sonuna kadar bunu unutmayacağım. Maçtan sonra kendimi tuvalete kilitledim ve nefes aldık" dedi.

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Sporx'in Alman basınından aktardığı habere göre Gündoğan, fotoğraf olayından sonraki gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini söyledi.

"27 yaşındaki kişisel olarak bir dönemi atlatabilmek önemli. Son yıllarda sakatlığım sebebiyle milli takımdaki birçok güzel anı kaçırdım. Bu sebeple milli takıma borçlu hissediyorum. Ne yazık ki Dünya Kupası büyük başarısızlıktı. Almanya için oynamaktan gurur duyuyorum. Şans verildiği sürece devam etmemek için bir neden göremiyorum" diyen Gündoğan, şöyle devam etti:

"Milli takımı bırakmayı düşünmedim. Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni endişelendirdi. Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, kendi taraftarınız tarafından kötü tepki görürseniz ve bir Alman politikacı tarafından hakarete uğrarsanız endişelenirsiniz. Ama kaçmak istemiyorum. Bu durumla yüzleşmek istiyorum. Islıklanmam benim için çok zordu. Hayatımın sonuna kadar bunu unutmayacağım. Maçtan sonra kendi tuvalete kitledim ve 10 dakika boyunca nefes aldık. Kızgınlık, hayal kırıklığı ve üzüntü vardı. Ama hayattaki zor anların üstesinden gelmek gerekiyor. Onunla yüzleşmek istedim ve gelecekte de bunu yapmak istiyorum"

'PSİKOLOG İLE GÖRÜŞTÜM'

"Milli takımın psikoloğu ile kısa bir görüşme yaptım. Bana ne verebileceğini görmek istedim. Ama kimsenin bana yardım edebileceğini sanmıyorum. Bu iş bir şekilde bitecek. Bu milli takımda attığım bir gol ya da özel bir zaferle olabilir. Henüz olmadı ancak olacak."

'MESUT BENİM İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI'

"Mesut'un milli takımı bırakması acımasızca. Alman futbolu için çok şey yaptı. Takım için önemli bir kayıp. Benim için de çok şey yaptı. Almanya için oynama sebeplerimden biriydi. Benim önümü açtı. Daha iyi bir şekilde veda edilmesi gerekiyordu. Bu yolu seçti ancak ben daha farklı yapardım. Karakterlerimiz farklı.

'IRKÇILIK YAPILDIĞI KONUSUNDA HAKLIYDI'

"Mesut ırkçılık yapıldığı konusunda haklıydı. Bir Alman politikacının sosyal medyada ‘Milli takımda 25 Alman futbolcu, 2 tane de keçi s***n var' demesi ırkçılık değil mi? Irkçılık yapıldı. Bu, Almanya'daki tüm insanların ırkçı olduğu anlamına gelmez."
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