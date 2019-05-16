Samanyolu Haber /Spor / O isim TFF başkan adaylığını resmen açıkladı /16 Mayıs 2019 23:10

O isim TFF başkan adaylığını resmen açıkladı

Haziran ayında yapılacak TFF Genel Kurulu öncesi ikinci ve üçüncü lig kulüp başkanları ile bir araya gelen Nihat Özdemir TFF başkan adaylığını resmen açıkladı.

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Haziran ayında yapılacak TFF Genel Kurulu öncesi ikinci ve üçüncü lig kulüp başkanları ile bir araya gelen Nihat Özdemir TFF başkan adaylığını resmen açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yıldırım Demirören'in istifasının ardından başkanlık koltuğu için ilk aday Nihat Özdemir oldu.

Daha önce Fenerbahçe Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik ve başkan yardımcılığı yapan Nihat Özdemir TFF'de Yıldırım Demirören ile birlikte çalışıyordu. Demirören'in başkanlıktan ayrılmasının ardından en güçlü aday olarak gösterilen Nihat Özdemir resmi olarak adaylığını ilk kez açıkladı.

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İkinci lig ve üçüncü lig kulüp başkanları ile iftarda bir araya gelen Özdemir yaptığı konuşmada, "Benim de görev yaptığım Yıldırım Demirören başkanlığındaki federasyonumuz başarılı işler yaptı. Birçok ilke imza attık. Yeni gelecek federasyon da bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Ben ve arkadaşlarım bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.

TFF başkanlık seçimine Nihat Özdemir'in tek aday olarak girmesi bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu 1 Haziran'da Ankara'da yapılacak.
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