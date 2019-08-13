AKP ile irtibatı sağlayan o isim gitti...

Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in görevden aldığı Mehmet Soysal, “Kendi isteğimle icra kurul başkanlıklarını bıraktım. Hürriyet yazarı ve yönetim kurul üyesi olarak devam ediyorum. Hepsi bu. Son dört aydan beri isteğim böyle idi.” ifadelerini kullanmıştı.





Söz konusu karardan sonra, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soysal, Demirören Medya Grubu'na ait yayınların künyesinden çıkarıldı.





Lise mezunu Mehmet Soysal (solda), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yöneticileri ile yakınlığı sebebiyle Demirören Medya Grubu'nun başına getirilmişti.

YAZAR OLARAK KALDI





Soysal'ın grup bünyesinde yazar olarak görev yapmaya devam edeceği belirtiliyor.





Soysal, Türkiye gazetesi ve İhlas Haber Ajansı'nın sahibi İhlas Holding'den Demirören'in Vatan ve Milliyet gazetelerini satın aldığı 2011 yılında Demirören grubuna transfer olmuştu.