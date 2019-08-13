Samanyolu Haber /Gündem / AKP ile irtibatı sağlayan o isim gitti... /13 Ağustos 2019 14:15

AKP ile irtibatı sağlayan o isim gitti...

Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal 9 Temmuz Cuma günü görevden alınmıştı. Artık ismi yayınların künyesinden de çıkarıldı.

SHABER3.COM

Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in görevden aldığı Mehmet Soysal, “Kendi isteğimle icra kurul başkanlıklarını bıraktım. Hürriyet yazarı ve yönetim kurul üyesi olarak devam ediyorum. Hepsi bu. Son dört aydan beri isteğim böyle idi.” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu karardan sonra, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soysal, Demirören Medya Grubu'na ait yayınların künyesinden çıkarıldı. 

Lise mezunu Mehmet Soysal (solda), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yöneticileri ile yakınlığı sebebiyle Demirören Medya Grubu'nun başına getirilmişti.
 
YAZAR OLARAK KALDI

Soysal'ın grup bünyesinde yazar olarak görev yapmaya devam edeceği belirtiliyor. 

Soysal, Türkiye gazetesi ve İhlas Haber Ajansı'nın sahibi İhlas Holding'den Demirören'in Vatan ve Milliyet gazetelerini satın aldığı 2011 yılında Demirören grubuna transfer olmuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP ile irtibatı sağlayan o isim gitti... Sonraki Haber >>

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:30:04