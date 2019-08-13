O isim Erdoğan'ı nasıl kaydetmiş?

Kurban Bayramı dolayısıyla bugün Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi’nde parti teşkilatı ile bayramlaşma töreni düzenlendi.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene telefon bağlantısıyla katıldı.





AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, törene katılamayan Erdoğan’ı aradı ve telefon konuşmasına mikrofon tuttu. Erdoğan’ın partililere seslendiği sırada bir ayrıntı dikkati çekti.





Erdoğan’ı telefonla arayan Sarıeroğlu’nun Erdoğan’ı telefonuna “Reis” diye kaydettiği görüldü.









BİNALİ YILDIRIM "RTE" DİYE KAYDETMİŞTİ





Daha önce de AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, Erdoğan’ı telefonuna “RTE” diye kaydettiği ortaya çıkmıştı.