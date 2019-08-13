Samanyolu Haber /Gündem / O isim Erdoğan'ı nasıl kaydetmiş? /13 Ağustos 2019 16:58

O isim Erdoğan'ı nasıl kaydetmiş?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yöneticileri ve milletvekilleri, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon numarasını çok farklı şekillerde kaydediyor. Binali Yıldırım'dan sonra AKP Genel Başkanı Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da Erdoğan'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı.

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Kurban Bayramı dolayısıyla bugün Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi’nde parti teşkilatı ile bayramlaşma töreni düzenlendi. 

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene telefon bağlantısıyla katıldı. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, törene katılamayan Erdoğan’ı aradı ve telefon konuşmasına mikrofon tuttu. Erdoğan’ın partililere seslendiği sırada bir ayrıntı dikkati çekti.

Erdoğan’ı telefonla arayan Sarıeroğlu’nun Erdoğan’ı telefonuna “Reis” diye kaydettiği görüldü.


BİNALİ YILDIRIM "RTE" DİYE KAYDETMİŞTİ

Daha önce de AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, Erdoğan’ı telefonuna “RTE” diye kaydettiği ortaya çıkmıştı.
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