O iş bitti, S-400'de erteleme yok!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin tesliminin tehir edileceğine dair iddialara cevap verdi.





Çavuşoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında, "S-400'de erteleme veya durdurma gündemde değil. Bitmiş bir anlaşma, ertelemeyi niye konuşalım?" dedi.





"ABD'nin endişeleriyle ilgili uzmanlar karar versin." diyen Çavuşoğlu, "S-400 ve F-35 taarruz uçakları için komisyon kurulması için Türkiye ve ABD arasında görüş alışverişi sürüyor. ABD yapıcı ve iyi niyetliyse teklifimizi kabul eder." ifadelerini kullandı.







İDLİB ŞEHRİNDEKİ SALDIRILAR





Suriye'nin İdlib şehrinde rejimin saldırılarını durdurması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Rejim garantörleri İran ve Rusya'dır. Endişelerimiz elbette var. Bunların durması gerekiyor. Suriye rejim güçlerinin saldırganlığı, anayasa komisyonu kurulması konusunda mesafe kat edilmişken zarar veriyor.Gözlem noktalarımıza yönelik bir saldırı yok." dedi.





DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ KRİZİ





Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden gelen itirazlara da temas etti.





Çavuşoğlu, "Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacağız. Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Türk halklarının haklarını garanti altına almadan tek taraflı sondaj çalışmaları yürütüyor. Akılcı yaklaşımlar yerine tek taraflı adım atarlarsa biz de gereğini yapacağız." diye konuştu.