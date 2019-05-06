Samanyolu Haber /Gündem / O ilde T.C tabelasına AKP engeli /06 Mayıs 2019 20:15

O ilde T.C tabelasına AKP engeli

Aksaray'da MHP'li Encümen üyelerinin talebi ile belediye tabelasına T.C.'nin eklenmesi teklifine CHP ve İYİ Parti'den destek gelirken, teklif AKP oylarıyla reddedildi.

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AKP iktidarının sözde çözüm sürecinde tabelalardan kaldırdığı T.C. ibaresi seçimlerin ardından tekrar olması gerektiği yere ekleniyor.

AKP'den alınan illerde tabelalara T.C. ibaresi eklenirken, Aksaray'da benzeri bir girişimin başarısız olduğu gündeme geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Aksaray Belediyesi için verilen T.C. tabelası eklensin teklifinin belediye meclisinde AKP'lirin oyları ile reddedildiğini dile getirdi.

Twitter'dan açıklamada bulunan Seymen, "Faturaları teröristler getirmiyor ama böyle şeyler oluyor Aksaray Belediyesine T.C. İbaresinin tekrar konması için MHP belediye Encümenlerinin verdiği önergeye CHP ve İYİ PARTİ encümenleri destek verdi. AKP 'lilerin red oyu vermesi nedeniyle T.C. ibaresi konulamadı" ifadelerini kullandı. 
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