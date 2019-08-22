Samanyolu Haber /Gündem / O ilçede dört günde üçüncü yangın /22 Ağustos 2019 21:42

O ilçede dört günde üçüncü yangın

Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının son 4 günde çıkan üçüncü yangın olduğu belirtildi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Beldibi mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi, itfaiye ekiplerince karadan müdahale ediliyor. 

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Aynı bölgede yaklaşık aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez orman yangını çıktığı belirtildi.
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