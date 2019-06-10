Samanyolu Haber /Gündem / 'O günden sonra ne kaçakçılığım, ne örgüt üyeliğim kaldı' /10 Haziran 2019 09:46

'O günden sonra ne kaçakçılığım, ne örgüt üyeliğim kaldı'

Trabzonlu vatandaş Sivaz, “İçişleri Bakanı, Pontus suçlamasına sessiz kaldığı için tepki gösterdim” dedi

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu Trabzon'a varışı sırasında, karşılamaya  gidenler arasında inşaat işleriyle uğraşan Mehmet Ali Sivaz da vardı. O gün İmamoğlu'ndan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havalimanına indi. Sivaz, Soylu'yu görünce, “Akıllı ol” diye seslendi. Başta Soylu olmak üzere iktidar çevrelerinin hedefi haline gelen Sivaz, “O günden sonra ne kaçakçılığım, ne örgüt üyeliğim kaldı. Benim tepkim Bakan'ın şahsına değil, AKP'li Belediye Başkanı'nın Trabzonlulara yönelik ‘Rum', ‘Pontus' gibi sözlerine tepkisiz kalmasınadır. Bakana hakaret etmedim, hakarete uğrayan aslında ben oldum” dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre kendisinin CHP tarafından “provokasyon yapması için görevlendirilen kişi” olduğu iddialarına karşın Sivaz, şunları söyledi:

"Süleyman Soylu'ya o sözleri sarf etmemde CHP'lilerin teşviki olduğunu söyleyenler, açıkça yalan söylüyor. Ben kukla değilim. Trabzon'un evladıyım. Trabzonluya söylenen çirkin sözlere, Trabzonlu Bakan'ın tepkisiz kalmasına tepki gösterdim."
 
"Bizleri yaftalayan, ayrıştıran, bölen ve bunları görmezlikten gelen herkesle konuşmamız, uyarı yapmamız  gerektiğine inanıyorum. Ailemde bir şehit, iki de gazi var. Gazilerden biri öz kardeşim. Ülkemin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan her türlü saldırı ve provokasyona karşı durmuş biriyim, her zaman da karşı duracağım"

"Medyada hakkımda linç kampanyası yürütülüyor. Adını-sanını bilmediği örgütlerin mensubuymuşum gibi gösteriliyorum. Ben Atatürkçü, demokrat ve laik düzenden yana sade bir vatandaşım. Yaşamım boyunca hiçbir örgütle en ufak bir ilgim ve temasım olmamıştır"

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