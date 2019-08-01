Samanyolu Haber /Gündem / O general emekli edildi! /01 Ağustos 2019 23:55

O general emekli edildi!

14 Nisan 2017’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu askeri törenle karşılayan 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ahmet Biçer, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile emekliye sevk edildi. Erdoğan, YAŞ kararlarını bugün imzalamıştı.

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14 Nisan 2017’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu askeri törenle karşılayan, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ahmet Biçer kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

Anayasa Referandumu öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu, Balıkesir ziyareti esnasında Bandırma’da bulunan 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’na resmi ziyarette bulunmuştu.

ASKERİ BANDO TÖRENİ İLE KARŞILANMIŞTI

Askeri bando töreni ile karşılanan Kılıçdaroğlu’nun görüntüleri, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından eleştirilmiş ve 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ahmet Biçer görevinden açığa alınmıştı. 

Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Biçer Hakkında soruşturma başlatmıştı.

Tuğgeneral Biçer’in, Kılıçdaroğlu’nu askeri törenle karşılaması bazı kesimler tarafından eleştirilmişse de bazı kesimler de ana muhalefet partisi liderini karşıladığı gerekçesiyle destek vermişti.

Kılıçdaroğlu'nu bando ile karşılayan Tuğgeneral Ahmet Biçer, temdit süresi dolduğu gerekçesiyle bugün YAŞ kararı ile kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

KOMUTANLIKTAN GÖRÜŞ ALDI

Biçer’in karşılama konusunda bağlı bulunduğu Eskişehir Hava Üs Komutanlığı’ndan görüş aldığı belirlendi ve protokol listesinde olan ana muhalefet liderinin karşılanmasında ‘’Kusur” görülmedi.

Fakat tümgenerallik sırasında olmasına rağmen rütbesi yükseltilmeyen Biçer, Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Uyarı cezası’’ verilmişti.

2017 ve 2018 yıllarında toplanan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) terfisi beklettirilen Tuğgeneral Ahmet Biçer, temdit süresi dolduğu gerekçesiyle bugün kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.
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