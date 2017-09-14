O gece Subaylar neden dolaplara para bıraktı?

Polislerin Binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un evini ararken bazı eşyalarını çaldıkları iddia sonrası avukatlar, MAK'çı Mesut Güney'e "neden üste dolaplardan gömlek tişört alıp para bıraktınız" diye sordu. Binbaşı Çavur, "Gözaltına alınınca donumuza kadar soyulacağımız biliyorduk, bizler hırsız değiliz, dolaplardan pantolon gömlek alıp parasını bıraktık" dedi.





"BURADA SUÇ NE AÇIKLANMASINI İSTİYORUM"

Dün ifadesini veren ve çapraz sorgusuna geçilen eski Binbaşı Mehmet Fatih Çavur, kamera tespit tutanağında yer alan 141. Fılo koridoru ve harekat icra odasındaki görüntülerini kabul ederken, "Burası eşim ve çocuklarımdan daha çok zaman geçirdiğim iş yerim. Mesai saatlerinde iş yerimde olmamdan daha doğal ne olabilir. 10 kilo fark var, ama benim" dedi. Çavur, üzerinde herhangi bir not, bilgi yer almayan fotoğrafı gösterildiğinde ise şöyle itiraz etti: "Böyle bir görüntüyü kabul etmiyorum. Çok saçma. Bunun konuşulacak bir şeyi var mı? Nerede, ne zaman alınmış belli değil. Bilgisayar uzmanı değilim, ama şu görüntüyü yapmak 5 dakikamı alır." Mahkeme Başkanı Selfet Giray bu itiraza, "Dosyamıza geleni kabul etmiyoruz, atın diyemeyiz. Delil mi, değil mi değerlendirilir, ama dosyadaki bir şeyi atamayız. Bizim de sorumluluğumuz var" karşılığını verdi.





Çavur, tüm görüntüler izlettirildikten sonra, "Yüzde 90'nında kendimi göremedim. Bir de bunlarda suç unsuru nedir, bunun söylenmesini istiyorum" dedi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Genelkurmay'daki durumu bir telefonla öğrenilecekken, keşif için savaş uçağı gönderilmesinin mantığinı sorunca Çavur, bu kararı sorgulayacak kişinin kendisi değil üs ve harekat komutanı olduğunu söyledi.





"TÜM SORULARA CEVAP VERMEK İSTİYORUM"





AKP Avukatının soruları sırasında avukatların arasında tartışma yaşanması üzerine Çavur, "Kendimi karanlık geceden çıkarmak için tüm sorulara cevap vermek istiyorum" dedi. Başbakanlık Av. İskender Minar, o gece Genelkurmay'a iki uçak halinde gidip döndüklerini, ama bundan söz etmediğini hatırlatması üzerine Çavur, şöyle konuştu: "Ben hukuk karşısında şahsi şeylerimi savunuyorum. Otoyolda iki kamyon arka arkaya diye aynı şeyi yaptığı söylenemez. O kendisini savunacaktır. Bu nedenle o konuya girmedim. O uçak benim kolumdu. Her şeye karar veren benim. O kolu nereye istersem oraya götürür, istersem indiririm."





"SUÇ UNSURU VARSA SÖYLE"

Mağdur müşteki avukatlarından Emrullah Beytar, tek cümlelik arabasının plakasını ve tulumunu nereye koyduğu gibi sorular yöneltince tartışma yaşandı. Çavur, sorunun derli toplu sorulmasını isterken, tulum sorusu için, "Bu gömleğimi nereye koyduğumun sorulması gibidir" ifadesini kullandı. Avukat Beytar, arabasında ele geçirilen tulumun cebinde bazı notlar bulunduğunu belirterek, bunları neden inkar ettiğini sordu. Çavur, "Avukat Bey arama tutanağını bildiğine göre, içeriğini de biliyordur. Suç unsuru varsa bunu mahkemeye ibraz etsin" karşılığını verdi. Avukat Beytar, sonraki sorularını da cümle cümle yöneltince Mahkeme Başkanı Giray, "Lütfen şu soruyu sor" dedi. Bir başka mağdur müşteki avukatı, sorusuna "Çamur" diye başladı, birkaç saniye sonra, "Pardon Çavur" diye düzeltti. Aynı avukat Çavur'un dünkü savunmasında "Bakkal Mehmet Efendi" örnegi verdiğini hatırlatarak, "Bu menfur darbe girişimi bakkal Mehmet Efendi tarafından önlenmiştir" deyince mağdur müştekiler alkışladı.





"ARAMA SIRASINDA HIRSIZLIK YAPILMIŞ"





İçişleri Bakanlığı Avukatı Uğur Kızılca, Çavur'un dün gündeme getırdiği; arama sırasında evindeki bazı eşyalarının çalındığı iddiasıyla ilgili açıklama yapınca salon karıştı. Avukat Kızılca şunları söyledi: "Devletin, milletin uçaklarını gasp edip, millete bomba atılması iddiasıyla yargılanan sanığın söyledikleri Türk polisi ve savcısına iftiradır. Yalan söyleme hakkı var, ama iftira atamaz. Polislerimiz böyle bir suça bulaşmış insanın eşyalarına tenezzül etmez. Polislerimiz eş ve çocuklarını bırakıp, göreve koşmuştur." Mağdur müştekiler, avukatı alkışlarken, Çavur cevap vermek istediğini belirtti, ancak Başkan Giray, "Soru sormadı, beyanda bulundu" dedi.





"DEPOLARDAN NEDEN GÖMLEK PANTOLON ALDINIZ"

Avukat Kızılca'nın gündeme getirdiği Muharip Hava Kuvveti(MAK) timlerinin darbeden sonra filodaki dolaplardan tişört, pantolon alıp, para bırakması olayını cevaplandıran sanık eski MAK'çı Mesut Güney şunları anlattı: "Üniformalıydık. Polis gözaltına aldığında don gömlek soyulacağımızı tahmin ettigimizden dolaplardan tişört pantolon aldık. Bizler hırsız, vatan haini değiliz. Aldığımız eşyaların parasını da bıraktık."





Sanıklar, güney'i alkışlayınca Başkan Giray, "Alkış yok, alkış yok" diye tepki gösterip, duruşmaya öğlen arası verdi.