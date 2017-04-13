O CHP'li vekilin annesi yattığı hastaneden çıkarıldı!

Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olan Hüsnü Bozkurt, 2.5 yıl önce rahatsızlanan annesi Fahire Bozkurt’u, kendisinin de o dönem başhekimlik yaptığı Konya’daki Medline Hastanesi’ne yatırıldı. Hüsnü Bozkurt milletvekili seçilince görevinden ayrıldı ancak annesinin Medline Hastanesi’nde tedavisi devam etti.
Başkanlık sistemine karşı katıldığı bir programda söylediği sözlerden ötürü Tayyip Erdoğan ve AKP'lilerin hedef gösterdiği Bozkurt'un annesi hastane yönetimine yapılan baskılardan ötürü bugün saat 10.00 sıralarında ambulansla İstanbul’da özel bir hastaneye götürdü.
"Annem iki buçuk yıldır çoklu organ yetmezliği ve alzaymır nedeniyle tedavi altındaydı. Benim daha önce görev yaptığım hastane orası, özel hastane. Bu son olaylardan sonra "Artık taburcu olması gerekir" gibi bir mesaj iletildi bana hastane yönetiminden. Bende anladım ki baskı altındalar. Onun için annemizi taburcu ettik, İstanbul'a naklettik. İstanbul'da tedavisi devam edecek. Şu anda yolda. Kardeşim var İstanbul'da.
Pazartesi günü bakıcı kadına 'artık taburcu etsinler' demişler. İki buçuk yıldır ilgilendiler, hastaneyi zan altında bırakmak istemiyorum.
Konya İl Sağlık Müdürü Hasan Küçünkendirci “Hüsnü Bozkurt’un annesi yaklaşık 2 buçuk yıldır söz konusu hastanede yatıyor ve alzaymır tedavisi görüyordu. Bozkurt eskiden bu hastanede zaten yöneticilik yapıyordu. Yani kendi hastanesiydi. Kurum 6 ay önce el değiştirdi. Yeni yönetim ile hasta yakını arasındaki bir gelişme. Biz de il sağlık müdürlüğü olarak iddialarla ilgili hastaneyi aradık. Bize hastanın iyileşme süreci için hasta yakınıyla konuştuklarını açıkladılar. Hasta yakınlarına ‘ailesiyle birlikte olursa onun için daha iyi olur’ gibi bir açıklama yapmışlar ve onlar da kabul etmiş Bizim elde ettiğimiz bilgi bu yönde. Hastane ile irtibat halindeyiz” diye konuştu.
CHP’LİLERDEN SERT TEPKİ
Öte yandan CHP’li vekiller Bozkurt’un hasta annesine yapılanlara çok sert tepki gösterdiler. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yaşananlara, “Vicdanlar öyle kurumuş, insanlık o denli ölmüş ki, vekilimiz Hüsnü Bozkurt’un yatalak annesi cezalandırılıyor. Yeter. Bu kindarlık bitsin” dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise twitter’dan “Siyasi baskıyla bu utanmazlığı yapanlar unutulmayacak, milletin vicdanında hesap verecek! Bu kadarı fazla artık” mesajını paylaştı.