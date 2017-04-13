O CHP'li vekilin annesi yattığı hastaneden çıkarıldı!

Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olan Hüsnü Bozkurt, 2.5 yıl önce rahatsızlanan annesi Fahire Bozkurt’u, kendisinin de o dönem başhekimlik yaptığı Konya’daki Medline Hastanesi’ne yatırıldı. Hüsnü Bozkurt milletvekili seçilince görevinden ayrıldı ancak annesinin Medline Hastanesi’nde tedavisi devam etti.





Başkanlık sistemine karşı katıldığı bir programda söylediği sözlerden ötürü Tayyip Erdoğan ve AKP'lilerin hedef gösterdiği Bozkurt'un annesi hastane yönetimine yapılan baskılardan ötürü bugün saat 10.00 sıralarında ambulansla İstanbul’da özel bir hastaneye götürdü.





"Annem iki buçuk yıldır çoklu organ yetmezliği ve alzaymır nedeniyle tedavi altındaydı. Benim daha önce görev yaptığım hastane orası, özel hastane. Bu son olaylardan sonra "Artık taburcu olması gerekir" gibi bir mesaj iletildi bana hastane yönetiminden. Bende anladım ki baskı altındalar. Onun için annemizi taburcu ettik, İstanbul'a naklettik. İstanbul'da tedavisi devam edecek. Şu anda yolda. Kardeşim var İstanbul'da.



Pazartesi günü bakıcı kadına 'artık taburcu etsinler' demişler. İki buçuk yıldır ilgilendiler, hastaneyi zan altında bırakmak istemiyorum.



