O bilboardları kıran bakın kim çıktı?





Seçimlerde Çanakkale Bayramiç ilçesinde yüzde 54'lük oy alan CHP'li Mert Uygun belediye başkanı seçilmişti. Uygun, geçtiğimiz hafta ise belediyeye ait billboardlara AKP yönetiminden devir alınan borç durumunun gösterildiği afişleri asmıştı. Kısa süre sonra ise billboardlar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edilerek kullanılamaz hale gelmişti.





BELEDİYE İŞÇİSİ ÇIKTI





Bayramiç Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada billboardlara zarar veren kişinin belediye işçisi M.G. olduğu açıklandı. AKP üyesi olduğu da ortaya çıkan M.G'nin iş akdinin feshedildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “İlçemizde 19/04/2019 tarihinde meydana gelen Bayramiç Belediyesi’ne ait bilboardların kırılması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada şüpheli belediyemiz işçisi M.G. yakalanmıştır. Soruşturma süreci devam etmekte olup, Bayramiç Belediyesi’ne ait bilboardlara zarar veren M.G.'nin bugün itibariyle iş akdine son verilmiştir. Sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.”



