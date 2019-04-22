Samanyolu Haber /Gündem / O bilboardları kıran bakın kim çıktı? /22 Nisan 2019 20:43

O bilboardları kıran bakın kim çıktı?

31 Mart seçimlerinde CHP’nin, AKP’den devraldığı Bayramiç Belediyesi’nin borç durumunun yer aldığı billboardları kıran kişinin AKP üyesi belediye işçisi M.G. olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM


Seçimlerde Çanakkale Bayramiç ilçesinde yüzde 54'lük oy alan CHP'li Mert Uygun belediye başkanı seçilmişti. Uygun, geçtiğimiz hafta ise belediyeye ait billboardlara AKP yönetiminden devir alınan borç durumunun gösterildiği afişleri asmıştı. Kısa süre sonra ise billboardlar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edilerek kullanılamaz hale gelmişti.

BELEDİYE İŞÇİSİ ÇIKTI

Bayramiç Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada billboardlara zarar veren kişinin belediye işçisi M.G. olduğu açıklandı. AKP üyesi olduğu da ortaya çıkan M.G'nin iş akdinin feshedildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “İlçemizde 19/04/2019 tarihinde meydana gelen Bayramiç Belediyesi’ne ait bilboardların kırılması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada şüpheli belediyemiz işçisi M.G. yakalanmıştır. Soruşturma süreci devam etmekte olup, Bayramiç Belediyesi’ne ait bilboardlara zarar veren M.G.'nin bugün itibariyle iş akdine son verilmiştir. Sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O bilboardları kıran bakın kim çıktı? Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:09