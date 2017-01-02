"O bakan Suat Kılıç"





Müsteşar Tekin, Trabzon'da katıldığı konferansta şu ifadeleri kullanmıştı:





"2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım. Ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi."





Tekin'in Cemaat'e yönelik o iftirasını Yeni Şafak bir adım öteye taşıdı ve AKP içindeki üst düzey operasyonun işaret fişeğini yaktı.





Gazete o ismin eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olduğunı iddia etti.





Ancak haberde bununla ilgili bir kaynak gösterilmemesi dikkat çekti.





Kılıç, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sonrası görevden alınmıştı. Suat Kılıç döneminde göreve pek çok isim cadı avı operasyonlarııyla ihraç edilmişti.



