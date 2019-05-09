Samanyolu Haber /Gündem / O anket şirketinden çarpıcı sonuç /09 Mayıs 2019 19:45

O anket şirketinden çarpıcı sonuç

YSK'nın İstanbul kararı sonrasında 23 Haziran'daki seçim için tahminler başladı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Ekrem İmamoğlu'nun oylarının üzerine 120 bin oyun daha ekleneceğini söyledi.

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YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı almasının ardından gözler 23 Haziran’daki seçime çevrildi.Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, katıldığı bir televizyon programında 23 Haziran’da yenilenecek olan seçimlerdeki oy oranlarının nasıl olacağını açıkladı.

Özkiraz, Ekrem İmamoğlu’nun alacağı oyun 120 bin daha artacağını söyledi.

Kemal Özkiraz, “CHP içerisinde oy vermeye gitmemiş olan kişi sayısı çok azdı. Seçim sonucuna bakınca çok gibi görünse de az bir rakamdı. Bu oy vermemiş kişilerin tamamı 23 Haziran’da oy verecektir bir kere. Tekrar seçime katılmayacak olan adayların 50 bin kadar oyu var. Bunlar İmamoğlu’na avantaj olarak dönecek. Saadet Partisi’nin seçime katılması doğru bir stratejiydi. Çünkü katılmasalardı seçmenlerin yarısı İmamoğlu’na gelecekse yarısı da AKP’ye verilecekti. Saadet Partisi seçime katılıp AKP’ye gidecek oy oranını tutmayı hedeflediler bence. Saadet Partisi’nden de 50 bin kadar oy gelecek bence. Bunlar dışında Bağımsız Türkiye Partisi’nin de aday çıkartmayacağını düşünüyorum. Oradan da 20 bine kadar avantaj olacak. DSP aday çıkartsa bile aldığı 30 bin oyun 20 binini 23 Haziran’da alamayacak. Bu durumlar göz önünde bulundurulunca 120 bin civarında Ekrem İmamoğlu’nun fazladan alacağı oy var.” İfadelerini kullandı
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