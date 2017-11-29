Samanyolu Haber /Gündem / NYT Zarrab'la ilgili bakın neden Türkçe tweet atmış... /29 Kasım 2017 11:51

NYT Zarrab'la ilgili bakın neden Türkçe tweet atmış...

New York Times gazetesinin Zarrab davasıyla ilgili attığı Türkçe tweet AKP yandaşlarını nedense kızdırırken Anadolu Ajansı konunun peşine düştü

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Anadolu Ajansı, ABD'de Reza Zarrab'ın tanık, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu davayla ilgili olarak Türkçe paylaşım yapan New York Times gazetesine ulaştığını ve gazetenin 'medya bölümü yetkilisinin' "Bizim bu davayla ilgili herhangi bir siyasi ajandamız yok" yanıtını verdiğini yazdı.

New York Times, resmi Twitter hesabından Reza Zarrab'la ilgili haberleri Türkçe mesajlarla paylaşmıştı; "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapacak" ifadesine yer verdi.


AA, New York Times'ın bu mesajının ardından ismini vermediği bir 'medya bölümü yetkilisine' ulaştıklarını abonelerine duyurdu. Haberde, 'NYT medya bölümü yetkilisi'nin, "Neden devam eden ve kritik bir davayla ilgili istisnai olarak Türkçe bir paylaşımda bulunma gereği duydunuz?" şeklindeki soruya, "Bazen farklı dillerde de paylaşım yapıyoruz" yanıtı verdiği yazıldı
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