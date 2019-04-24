Samanyolu Haber /Gündem / Nutella’nın üreticisi: Gıdalara zehir katma tehditleri alıyoruz /24 Nisan 2019 22:53

Nutella’nın üreticisi: Gıdalara zehir katma tehditleri alıyoruz

Aralarında Nutella’nın üreticisi Ferrero’nun da bulunduğu İtalyan ve Danimarkalı köklü gıda şirketlerinin, bir süredir kimliği belirlenemeyen kişilerden tehdit mektupları aldığı ortaya çıktı. Firmaları tehdit eden kişileri para istediği, eğer gönderilmezse ürünlerine ‘zehirli madde katacaklarını’ söyledikleri açıklandı.

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Aralarında Nutella’nın üreticisi Ferrero’nun da bulunduğu İtalyan ve Danimarkalı köklü gıda şirketlerinin, bir süredir kimliği belirlenemeyen kişilerden tehdit mektupları aldığı ortaya çıktı. Firmaları tehdit eden kişileri para istediği, eğer gönderilmezse ürünlerine ‘zehirli madde katacaklarını’ söyledikleri açıklandı.

Sputnik’in Danimarka ve İtalyan medyasında yer alan haberlerden aktardığana göre, gelen mektuplarda şirketlerden 30 bin euro isteniyor ve firmalar gıdalarına zehir katılmasıyla tehdit ediliyor. Danimarka polisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mektupların Belçika’dan gönderildiğini açıkladı. Danimarka’da yer alan ve Avrupa’nın en büyük et üreticilerinden olan Danish Crown, tehdit mektubu aldıklarını teyit ederken, müşterilerin risk altında olmadığını açıkladı.
 
Danish Crown’un ardından İtalya’daki ünlü kahve firması Lavazza, Caffe Vergnano ve Nutella’nın üreticisi Ferrero da benzer mektuplar aldıklarını duyurdu. Danimarka haber kanalı DR’nin haberine göre, mektuplar Belçika, Almanya, Avusturya ve İngiltere’deki firmalara da gönderildi. İsveç haber kanalı SVT ise ülkedeki dondurulmuş gıda üreticisi Findus’un benzer tehditler aldığını belirtti.

Ünlü kahveciler Lavazza ve Caffe Vergnano’nun Türkiye’de de mağazaları bulunuyor. Nutella da Türkiye’de sık tüketilen gıdalar arasında bulunuyor.

Yetkililer, mektupların birbirleriyle bağlantılı olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Konuyla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
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