Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumu kritik

AKP hükümetinin hukuksuz OHAL kararnamesi ile ihraç edilen ve Ankara Yüksel Caddesi’nde 66 gündür açlık grevinde bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişlerine ve sağlık durumlarına dikkat çekmek için Tuğlalı Park’ta oturma eylemi yapan Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi, Gülmen ve Özakça ile birlikte ihraç edilen tüm üyelerinin görevlerine iade edilene kadar mücadelelerine devam edeceklerinin altını çizdi, “Diz çökerek değil ayakta öleceğiz” mesajını vererek, Gülmen ve Özakça’nın yaşayacağı herhangi bir olumsuzluktan hükümetin sorumlu olacağı konusunda uyardı.





NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA AÇLIK GREVİNDE 66’NCI GÜNDE





OHAL KHK’sı ile ihraç edilen Eğitim Sen üyesi akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık görevlerinin 66’ıncı gününü geride bıraktı. Ankara Yüksel Caddesi’nde direnişlerine devam eden iki eğitimcinin sağlık durumları ise gittikçe kötüleşiyor.





Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi, Gülmen ve Özakça’nın durumuna ilişkin açıklama yaparak, Türkiye genelinde ihraç edilen Eğitim Sen’li 1542 eğitimcinin ve 105 bin kamu emekçisinin, işlerine aşlarına dönene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğini açıkladı.





105 BİN EMEKÇİ BİR GECEDE İŞSİZ KALDI, TRAVMALAR 37 KİŞİYİ İNTİHARA SÜRÜKLEDİ





Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Özdemir Kavak, hükümetin ‘darbecilerle mücadele edeceğiz’ diyerek ilan ettiği OHAL ve çıkardığı KHK’lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan 1542 Eğitim Sen’linin ve toplam 105 bin kamu emekçisinin bir gecede işsiz bırakıldığını söyledi.





Ülkenin üzerine karabasan gibi çöken hukuksuz uygulamalar nedeniyle ihraç edilen kamu emekçilerinin aileleriyle birlikte zor koşullara mahkûm edildiğini belirten Kavak, çocuklarının da ağır travmalarla karşı karşıya bırakıldığına ve bugüne kadar 37 kişinin intihara sürüklediğine dikkat çekti.





TÜRKİYE SİYASİ TARİHİNİN EN KARANLIK SAYFALARI HIZLI DOLUYOR





Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ise Ankara’nın göbeğinde ‘işimi geri istiyorum’ talebiyle süresiz açlık grevine başladığını ve eylemlerinin kritik bir döneme girdiğini ifade eden Kavak, “Bilindiği üzere Türkiye Siyasi tarihinin en karanlık sayfalarının hızla doldurduğu dönemlerde dahi temel yaklaşımımız ‘yaşamak ve yaşatmak istiyoruz olmuştur’ Bu nedenledir ki örgütlü gücümüz tüm sinir uçlarına kadar üyelerimiz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarından ve yaşamlarından endişe etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Eğitim Sen olarak talebimiz açık ve nettir! Hükümet üyelerimiz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklı biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri için acilen harekete geçmeli, üyelerimizin taleplerini karşılamalı, haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçilerin görevlerine iade etmelidir. Aksi halde tüm olumsuzlukların hukuk dışılığı ve keyfiyeti OHAL ve KHK’lar yoluyla biter yönetim biçimi olarak hayata geçiren, ‘yaşamı ve yaşatmayı değil kendi siyasal amaçlarını öncelleyen AKP iktidarı sorumlu olacaktır” diye konuştu.





Açıklamanın ardından Eğitim Sen’liler oturma eylemi yaptı.