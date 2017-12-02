Nuriye Gülmen için tahliye kararı

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça'nın yargılandığı davada karar açıklandı.





Nuriye Gülmen, örgüt üyeliğinden 5 yıl hapis cezasına, cezanın artırımla 7,5 yıla çıkmasına, indirimle 6 yıl 3 ay cezasına karar verilerek, tahliyesine karar verildi. Aynı dava kapsamında tutuksuz olarak yargılanan Semih Özakça ve Acun Karadağ'ın tüm suçlamalardan beraatine ve adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verildi.





Kararın ardından Semih Özakça "Nuriye hocayı oradan aldık.‘Kazanacağız’ demiştik, kazandık. Mahkumiyet ya da beraat kararı bizim için önemli değil, biz halkın kararına bakarız" dedi.





Numune Hastanesi’nin tutuklu koğuşunda tutulan Gülmen'in, pazartesi günü görülen beşinci duruşmada savcının tahliye talebine rağmen mahkeme, “tutukluluk halinin devamına” karar vererek duruşmayı ertelemişti.