Samanyolu Haber /Gündem / Nurettin Yıldız’a sahip çıkan müdüre ödül gibi atama /07 Aralık 2018 09:33

Nurettin Yıldız’a sahip çıkan müdüre ödül gibi atama

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın kitaplarını Küçükçekme’de çocuklara dağıttıran İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’ın, geçtiğimiz ay Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı.

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Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü olduğu dönemde, “Kadınlar dayak yiyorsa şükretsin”, “6 yaşında çocukla evlenilebilir” gibi skandal ifadeler kullanan Nurettin Yıldız’ın kitaplarını öğrencilere dağıtan Cemal Yılmaz, geçtiğimiz ay Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı.

‘Arş’ın Gölgesindeki Genç’ ve ‘Hayat Rehberi Sohbetleri’ kitaplarını okullarda çocuklara dağıtmasının ardından büyük tepki çeken Yılmaz'ın görevden alınması yönünde çağrıda bulunulmuştu.

SOSYAL MEDYADA YILDIZ'I SAVUNDU

Tüm tepkilere rağmen görevden alınmayan Yılmaz, Twitter hesabından Yıldız’ın itibarsızlaştırıldığını iddia ederek, “Şeytan bu kez profesörlerini devreye soktu. Ömrünü İslam’a hizmete adamış Nurettin Yıldız Hocamızı itibarsızlaştırmak için çırpınıp durmaktalar. Altın paslanmaz. Altına çamur atmakla kıymeti düşmez. Hak gelecek ve batıl yok olacak. Bize düşen Allah için çok ama çok çalışmaktır” paylaşımında bulunmuştu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NE 'GÖREVDEN ALINSIN' ÇAĞRISI

CHP’li Ali Şeker geçtiğimiz Mart ayında, Yılmaz hakkında soru önergesi vermişti. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da, geçtiğimiz Ekim ayında Yılmaz’ın görevden alınmaması üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a tepki göstererek, görevden alınması çağrısında bulunmuştu.
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