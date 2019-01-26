Number1 FM’den iflas haberlerine yalanlama





Number1 Medya Grubu Kurumsal İletişim Direktörü ve Ankara Temsilcisi Cem Akgün, T24’e yaptığı açıklamada söz konusu haberlerle ilgili yargı yoluna da gideceklerini söyledi. Akgün, haberlerde yer alan iddianın aksine medya grubundaki şirketlerin Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermediğinin altını çizdi.





Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Televizyonlarımız; NR1TV ve NR1Türk TV ve radyolarımız; Number1 FM ve Number1Türk FM, 25 yıldır başarıyla yayınlarına devam etmektedir. RTÜK resmi internet sitesinde, hangi yayın kuruluşunun hangi logo/isim ile yayın yaptığı açıkça görülmektedir.





"NR1TV ve Number1 FM, RTÜK’Te kayıtlı Oğlak Radyo ve TV Yay. A.Ş isimli lisans şirketiyle, NR1Türk TV ve Number1Türk FM de Aslan Radyo ve TV Yay. A.Ş’yle yayına devam etmektedir. Haberde adı geçen, Üç Numara Radyo ve TV Yay. A.Ş'nin, Grubumuzdaki TV ve Radyoların yayın faaliyetleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Bilinçli şekilde ve kötü niyetle, medyaya servis edilen haberin, gerçekle bir ilgisi yoktur.”