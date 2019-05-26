Numan Kurtulmuş'a sert tepki

Anadolu Ajansı'nın abonelerine servis ettiği habere göre; AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği tarafından Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada "AK Parti’nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir. Ben kamuoyu araştırmasını söylüyorum. Oy vermiş sonra vermemiş, birkaç kez vermemiş sonra vermiş, birkaç kez oy vermiş sonra vermemiş. Bu büyük bir güçtür. Bu insanlarımızın hepsine ulaşacağız, gönlü kırgın olanlara diyeceğiz ki kırılma vakti şimdi değildir. Eksikleri, hataları söyleyenlere diyeceğiz ki biz de siyaseti biliyoruz, eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız ve yolumuza koşar adım devam edeceğiz. Ama kızgınlıkla, küskünlükle, kusura bakmayın hiç kimsenin de CHP’nin adayını oraya getirip oturtturmak gibi bir lüksü olamaz." dedi.







SAADET PARTİLİ İSİMDEN ÇOK SERT TEPKİ GELDİ





Kurtulmuşun'un sözlerine Saadet Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ali Aktaş’tan çok sert tepki geldi. Aktaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





Numan Kurtulmuş küskün seçmene şöyle seslenmiş; “Önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız”





Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüşten yetişmiş bir nesli heba etti.











