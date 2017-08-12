Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Numan Kurtulmuş, 2023'te halkın başına gelecekleri 5 yıl önce işte böyle anlatmıştı.



2023’te bu beylerin misyonu tutar ve bu beyler 2023’te iktidar olurlarsa hala sivil Anayasayı tartışıyor olacağız. 2023’te göle Nasrettin Hoca’nın yoğurt sürmesi gibi bu maya tutar bu beyler, bu sahtekar iktidarda olursa büyük Ortadoğu Projesi sayesinde bölge ülkelerini sayısının iki katına çıktığını göreceğiz. 2023’te bu vizyonları tutarsa başbakan’ın Uganda cumhurbaşkanına Ona Minute dediğini duyacağız.2023’te kredi kartı borcu dolayısıyla evine icra gelmeyen hiçbir evin kalmadığını duyacağız. 2023’te zenginlerin yaşadığı sitelerin etrafında dilenen fakirlere polisin biber gazı ile müdahale ettiği haberlerini okuyacağız. 2023’te boşanma oranlarının evlenme oranlarının üstüne geçtiğini duyacağız. 2023’te kahvehanelerde yaşlılara yer kalmadığını çünkü genç işsiz üniversite mezunları ile dolu olduğunu göreceğiz. 2023'TE BUNLAR MİLLETVEKİLİ OLACAK 2023’te Başbakan’ın askerlik arkadaşı, çocukluk arkadaşı mahalleden arkadaşı, belediyeden arkadaşı ve şoförlerinden başka kimsenin milletvekili olamadığını göreceğiz. 2023’te AVM’lerin önünde bakkalların terzilerin dilencilik yaptığına şahit olacağız. 2023’te tüm bütçe gelirlerimizin faize gittiğini göreceğiz. Her iki kişiden birinin işsiz olduğuna şahit olacağız. 2023'te yasama işlerinin, emniyet işlerinin belki silahlı kuvvetler işlerinin özelleştiğini göreceğiz.