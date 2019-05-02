Samanyolu Haber /Dünya / Nükleer anlaşmasından çekilen ABD'den 1 milyar dolarlık füze satışı /02 Mayıs 2019 23:25

Nükleer anlaşmasından çekilen ABD'den 1 milyar dolarlık füze satışı

ABD'nin kısa ve orta menzilli nükleer silahlarının kaldırılmasını öngören anlaşmadan çekilme kararından ardından geçen 3 ay içinde 1 milyar dolar değerinde yeni füze anlaşmaları imzaladığı açıklandı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilme kararından bu yana geçen 3 ay içinde ABD'nin 1 milyar dolar değerinde yeni füze anlaşmaları imzaladığı açıklandı.

Uluslararası Nükleer Silahları Ortadan Kaldırma Kampanyası'nın (ICAN) verilerine göre ABD hükümeti, Trump’ın Ekim ayındaki açıklamasından bu yana 3 ay içinde 1 milyar dolardan fazla bir değerde füze anlaşması imzaladı.

ICAN'ın hazırladığı raporda, ABD merkezli altı şirketle imzalanan 1,1 milyar dolar değerindeki yeni sözleşmeler yer alıyor.

Toplam değeri 537 milyon doları bulan 44 anlaşmayla en çok satışı Raytheon'un gerçekleştirdiğini belirtilen raporda, Lockheed Martin'in 268 milyon dolar değerinde 36 yeni anlaşma imzaladığı açıklandı. Boeing ise 245 milyon dolar değerinde 4 yeni sözleşme imzaladı.

Rapora göre 22 Ekim 2018 ve 21 Ocak 2019 tarihleri ??arasında imzalanan tüm yeni sözleşmelerin yeni nükleer silah yapımını içerip içermediği bilinmiyor. 

Öte yandan dünya genelinde çok sayıda hükümetin nükleer silahların üretimi, geliştirilmesi ve depolanması için Fransa, Hindistan, İtalya, Hollanda, İngiltere ve ABD'deki özel şirketler ile en az 116 milyar dolar sözleşme yaptıkları tespit edildi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, ABD ile Rusya arasında, iki ülkenin de kısa ve orta menzilli nükleer silahlarının kaldırılması ve üretimlerinin yasaklanması amacıyla 1987 yılında Washington'da imzalandı.

ABD Başkanı Donlad Trump Ekim ayında Rusya'nın anlaşmaya saygı göstermediğini iddia ederek ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı. Putin ise ABD’nin INF’den çekilmesi durumunda ülkesinin buna karşılık vereceğini söylemişti.
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