Samanyolu Haber /Gündem / Nüfusu bir milyonu aşan Sivas'ta çocuk doktoru yok! /11 Temmuz 2019 09:44

Nüfusu bir milyonu aşan Sivas'ta çocuk doktoru yok!

CHP Sivas Milletvekili Karasu, yaz döneminde nüfusu bir milyona yaklaşan Sivas’ta çocuk kardiyoloğu ve çocuk nöroloğu bulunmadığını açıkladı.

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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ta çocuk kardiyoloğu ve çocuk nöroloğu yokluğunu Meclis gündemine taşıdı.
Karasu, Sivas’ın yaz döneminde 1 milyona yaklaşan nüfusa ev sahipliği yaptığını belirtirken, dokuz ay evvel gündeme getirmesine rağmen bakanlığın herhangi bir adım atmadığını öne sürdü.

Karasu, "Sağlık Bakanı'nın ve AKP iktidarının bu sorundan haberi var mıdır? Varsa çözüm için neyi beklemektedir Bakanlığınızın bu soruna el atması için çocuklarımızın doktorsuzluktan hayatını kaybetmesi mi gerekmektedir?" diye sordu.

Karasu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Nüfusu yaz mevsiminde 1 milyonu geçen Türkiye'nin 2'nci büyük coğrafyası olan Sivas'ta -dokuz ay önce gündeme getirdiğimiz ve hâlen en ufak bir ilerleme kaydedilmeyen- çocuk kardiyoloğu ve çocuk nöroloğu bulunmamaktadır. Hemşehrilerimiz çok büyük zorluklarla çevre illere giderek evlatlarının sağlığı için mücadele verirken ekonomik durumu elverişli olmayan hemşehrilerimiz ise çaresizlik içinde çözüm beklemektedir. Sağlık Bakanının ve AKP iktidarının bu sorundan haberi var mıdır? Varsa çözüm için neyi beklemektedir? Bakanlığınızın bu soruna el atması için çocuklarımızın doktorsuzluktan hayatını kaybetmesi mi gerekmektedir?"
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