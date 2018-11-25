Samanyolu Haber /Gündem / Nüfusa oranla en fazla tutuklu insan bulunduran ikinci ülke Türkiye çıktı /25 Kasım 2018 00:50

Nüfusa oranla en fazla tutuklu insan bulunduran ikinci ülke Türkiye çıktı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) nüfusuna oranla dünyada en fazla tutukluya sahip olan ülkeleri açıkladı.

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2018 verilerine göre her 100 bin kişiden 655'ini hapishanesinde tutan ABD listede birinci sırada. Her 100 bin kişiden 287'sini hapishanelerinde tutan Türkiye ise listede ikinci sırada bulunuyor.

Sözcü'nün haberine göre 100 bin kişi üzerinden ölçeklendirilerek oluşturulan listede ABD 655 kişi ile birinci, Türkiye 287 kişi ile ikinci, İsrail ise 265 kişi ile üçüncü sırada bulunuyor.

OECD listesinin sonunda ise her 100 bin kişiden 38'ini hapishanelerinde barındıran İzlanda bulunuyor. İzlanda'nın hemen üzerinde ise Japonya'nın yer aldığı görülüyor.
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