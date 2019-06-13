Samanyolu Haber /Gündem / Nüfus müdürlüğünde işlem yaptırırken gözaltı /13 Haziran 2019 11:29

Nüfus müdürlüğünde işlem yaptırırken gözaltı

Eski yüzbaşı Özkan Öztürk nüfus müdürlüğünde işlem yaptırırken gözaltına alındı

SHABER3.COM

8 Temmuz 2018'de yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski yüzbaşı Özkan Öztürk, bazı işlerini yaptırmak için Ankara'da Sincan İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gitti.

MEMUR POLİSE HABER VERDİ

Kayıtlarda Öztürk'ün arandığına dair şerh olduğu iddiasıyla görevli nüfus memuru, durumu polise bildirdi.

Nüfus müdürlüğüne gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Öztürk'ü gözaltına aldı.

Öztürk, dosyasının bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nüfus müdürlüğünde işlem yaptırırken gözaltı Sonraki Haber >>

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:55:09