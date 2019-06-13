Nüfus müdürlüğünde işlem yaptırırken gözaltı

8 Temmuz 2018'de yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski yüzbaşı Özkan Öztürk, bazı işlerini yaptırmak için Ankara'da Sincan İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gitti.







MEMUR POLİSE HABER VERDİ





Kayıtlarda Öztürk'ün arandığına dair şerh olduğu iddiasıyla görevli nüfus memuru, durumu polise bildirdi.





Nüfus müdürlüğüne gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Öztürk'ü gözaltına aldı.





Öztürk, dosyasının bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.