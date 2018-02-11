Nüfus İşleri Genel Müdürü: Anne-babanıza sorun

Hizmetin ne zaman açılacağı merak edilirken yeni bir açıklama yapıldı. Yoğun talepten ötürü günlük kota açılacağı ifade edildi.







Soy bilgilerine ulaşmak için daha önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmak gerekiyordu. Hizmetin hayata geçmesiyle birlikte çok sayıda kişi, sisteme giriş yaptı ve aşırı yüklenme nedeniyle siteye girişte zorlanmalar yaşandı.





Hizmetin hayata geçmesinin ertesi günü de (9 Şubat) soyağacı sorgulama hizmeti askıya alındı. Hizmetin askıya alınmasının sebebinin yoğun talep olduğu ifade edildi.





Hizmete ulaşmaya çalışanlar kişilerin karşısına "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısı çıktı.





E-devlet üzerinden soy bilgisi öğrenme sistemi yoğunluktan dolayı geçici olarak kapatılmıştı. Sistem yeniden açılacak ancak günlük kota uygulanacak. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, sisteme girmek isteyip de giremeyenlere öneri sundu:





“Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağı ile ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak.