NTV Spor resmen kapandı...

NTV Spor, dün akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonrasında yapacağı yayının ardından kapandı.





Rıdvan Dilmen ile Yüzde Yüz Futbol yayını yapan NTV Spor, yayın akışını durdurdu.17 Mart 2008’de yayın hayatına başlayan NTV Spor’un son yayını, Fenerbahçe- Galatasaray maçının hemen ardından ekrana gelen Yüzde 100 Futbol programıyla gerçekleşti. Kanalı, NTV Spor’un ekran yüzleri Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen kapattı.





Saatler 22.30’u gösterdiğinde NTV Spor’un yerine DMAX yayına başladı. Discovery Communications’ın bünyesinde yayına başlayacak olan DMAX, NTV Spor’un frekansıyla 22.30’dan itibaren yayına girdi.