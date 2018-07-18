Samanyolu Haber /Gündem / NSU'nun bir suç ortağı daha tahliye edildi /18 Temmuz 2018 13:05

NSU'nun bir suç ortağı daha tahliye edildi

Almanya'daki NSU davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ralf Wohlleben, serbest bırakıldı. Mahkeme, 6,5 yıldır tutuklu olan Wohlleben'in cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurduğunu açıkladı.

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Almanya'daki Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasında, 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk vatandaşı 10 kişiyi öldüren terör hücresine silah sağlamaktan hüküm giyen 43 yaşındaki Ralf Wohlleben'in tahliyesine karar verildi. Wohlleben, kararın ardından Münih'teki Stadelheim cezaevinden salıverildi.

Aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) eski yöneticilerinden Wohlleben, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen NSU davasının geçen haftaki karar duruşmasında, hapis cezasına çarptırılan beş sanıktan biriydi. Wohlleben, örgüte silah temin ettiği gerekçesiyle "cinayete yardım yataklık etmek" suçundan 10 yıl hapis cezası almıştı. Başsavcılık mütalaasında Wohlleben için 12 yıl hapis cezası talep etmişti.

Yaklaşık 6,5 yıldır tutuklu olan Wohlleben'in cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran mahkeme ile federal başsavcılığın, mahkûm hakkındaki hapis cezasının kesinleşmemiş olması sebebiyle tutukluluk hâlinin uzatılmasına neden görmediği açıklandı. Hem mahkeme hem de savcılık, Wohlleben'in kaçma riskinin de bulunmadığına kanaat getirdi.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin tahliyeyle ilgili açıklamasında, "sanığın firar yoluyla davadan kendini kurtarma tehlikesi söz konusu olmadığından, tutukluluk emrinin yasalar uyarınca kaldırılmasının gerektiği" belirtildi.

İkinci tahliye kararı oldu

NSU sanıklarından Andre Eminger'in de geçen haftaki karar duruşmasında tahliyesine hükmedilmişti. "Terörist örgüte destek vermekten" suçlu bulunan Eminger, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti davanın 43 yaşındaki baş sanığı Beate Zschäpe'yi ise "10 cinayet, terörist bir örgüte üye olmak ve kundaklama" suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.
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