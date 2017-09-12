Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'teki genel seçimleri İktidar partisi kazandı /12 Eylül 2017 13:59

Norveç'teki genel seçimleri İktidar partisi kazandı

Norveç'in iktidardaki muhafazakar Başbakanı Erna Solberg, ülkedeki genel seçimleri ikinci kez kazandığını ilan etti.

Norveç'teki genel seçimleri İktidar partisi kazandı

Yönetim tarzı olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile karşılaştırılan Erna Solberg için bu tarihi bir zafer olacak, çünkü ülkede 1985'ten beri Muhafazakarların başını çektiği bir hükümet ikinci kez seçilemedi.

Erna Solberg, ekonomisi petrol gelirlerine bağlı ülkenin kendisine 'dört yıl daha yönetme yetkisi verdiğini' söyledi.
Muhafazakarların, göçmen karşıtı Kalkınma Partisi ve diğer iki merkez sağ partiyle kurduğu koalisyon, parlamentodaki 169 sandalyeden 89'unu almış gözüküyor.

Sandıkların yüzde 95'i açılmış durumda.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise parlamentodaki en büyük tek parti olma özelliğini korudu.
1920'lerden beri ülkenin en büyük siyasi partisi olan İşçi Partisi'nin parlamentoda 80 sandalye alması bekleniyor.
Koalisyonun diğer iki küçük ortağını ise Liberaller ve Hıristiyan Demokratlar oluşturuyor.
Solberg, başkent Oslo'daki bir grup destekçisine yaptığı açıklamada, "Açık bir zafer gibi görünüyor" dedi ve ekledi:
"Çözümümüz işe yaradı; daha fazla iş ürettik."

Seçim kampanyasında öne çıkan konular vergiler, kamu hizmetleri ve petrol endüstrisiydi.
57 yaşındaki milyoner Jonas Gahr Store'un liderliğindeki muhalefetteki İşçi Partisi, zenginlerden alınan vergilerin artırılarak kamu hizmetleri için harcanmasını önermişti.

Muhafazakarların, Kalkınma Partisi ile kurduğu koalisyon, ekonomik büyümeyi sağlayacağını savundukları vergi indirimini öngörüyor.
Beş milyon nüfuslu Norveç, aynı zamanda Batı Avrupa'nın ana petrol ve gaz üreticisi.

Solberg "Önümüzde bazı zorluklar var. Petrol gelirleri azalıyor. Hepimiz sorumluluk almak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Ülkede bir önceki yıl son 20 yılın en yükseğine çıkarak yüzde 5'i bulan işsizlik rakamları, yüzde 4,3'e düştü.

Tüketici güven endeksinin de son 10 yılın en yükseğinde olduğu belirtiliyor.

Ancak petrol endüstrisinin seçim sonuçlarından etkilenmesi bekleniyor.

Solberg, parlamentodan bir yasa geçirebilmek için çevre konularına önem veren merkez sağ ortaklarının onayını almak zorunda kalacak.
Partilerden bir tanesi, Liberaller, Arktik Okyanusu'nda petrol ve gaz arama çalışmalarına katı sınırlamalar getirilmesini istiyor.
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