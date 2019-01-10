Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'li Bakan: Avrupa'da savaş çıkabilir /10 Ocak 2019 01:47

Norveç'li Bakan: Avrupa'da savaş çıkabilir

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, Norveç Askeri Birliği toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa ülkeleri arasında savaş çıkabileceğini söyledi.

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Olası bir çarpışmanın İskandinav ülkeleri için ciddi sonuçları olacağını belirten Bakke-Jensen, "Genel olarak, çevremizdeki gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda, Avrupa'daki devletler arasında silahlı bir çatışma çıkmasının mümkün olmadığını söyleyemeyiz" dedi.

Bakan, ülkenin son beş yılda savunma alanında yaptığı harcamanın yüzde 30 civarında arttığını ve bu büyümenin devam edeceğini söyledi.

Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana özellikle Afrika ve Ortadoğu'daki bir dizi silahlı çatışma ve büyük ekonomik sorunların neden olduğu en ciddi göç krizini yaşıyor.
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