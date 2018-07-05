Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'e iltica eden Türklerde son haftalarda dikkat çekici artış var /05 Temmuz 2018 14:30

Norveç'e iltica eden Türklerde son haftalarda dikkat çekici artış var

Norveç tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den yapılan sığınma taleplerinin geçen haftalarda gözle görülür bir artış içerisinde olduğu belirtildi.

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Oslo yönetimi ayrıca, benzer olayların diğer ülkelerde nasıl ele alındığını inceleyecekleri gerekçesiyle, söz konusu sığınma sürecinin zaman alacağını bildirildi.

Norveç Sığınma Dairesi Başkanı Frode Forfang, birçok kişinin, 2016'da gerçekleşen darbe girişiminden sonra hizmet hareketiyle irtibatları sebebiyle Türkiye'de siyasi zulme uğradıklarını belirterek sığınma istediklerini söyledi.

Yapılan açıklamada, haziran ayında gelen 142 kişi dahil olmak üzere 2018'de toplamda 245 Türk uyruklu kişinin Norveç'ten sığınma talep ettiği belirtildi. 2017 yılında ise toplamda 164 Türk tarafından sığınma başvurusu yapılmıştı.

Söz konusu artışın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmasa da, Forfang daha önce sığınma talebinde bulunanların 'çoğunun' talebinin gerçekleştirildiğini belirtti.
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