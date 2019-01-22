Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'e iltica eden Türk sayısı Suriyelileri neredeyse ikiye katladı /22 Ocak 2019 10:45

Norveç'e iltica eden Türk sayısı Suriyelileri neredeyse ikiye katladı

Dünyanın en gelişmiş ve refah seviyesi en yüksek ülkelerin arasında yer alan Norveç’te yabancılar polisinin (UDI) yayınladığı son yıllık iltica raporunda Türkiye vatandaşları ilk sırada yer alıyor. Raporda yer alan bilgilere göre 2018 yılında Norveç'e iltica eden her 10 kişiden 3’ü Türk.

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Euronews'ten Mete Seymen'in haberine göre önceki yıllara ait verilere göre Suriye, Somali ve Eritre vatandaşları son yıllarda en çok iltica eden ülke vatandaşları arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Ancak bu durum 2018 yılında değişti. UDI'nin raporuna göre 2018 yılı içinde iltica eden Suriyeli sayısı 465’te kalırken Türklerin sayısı 765 olarak kayıtlara geçti ve listede ilk sıraya yükseldi.

Türklerdeki artış nedeniyle Norveç Haziran 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, dosya içeriklerinin daha dikkatli ve detaylı incelenmesi için başvuruların değerlendirilmesine belli bir süre ara verileceğini duyurmuş, Türklere ait olan dosyaları nasıl inceledikleri konusunda Avrupa ülkeleri ile de fikir alışverişi yapmak için süre istemişti. Bu durum otomatik olarak oturumların sonuçlanma süresini daha uzun bir zaman dilimine yaydı.

Norveç'te resmi verilere göre 2018 yılında toplam 97 ülkeden iltica başvurusu yapıldı. Başvuru ve değerlendirme süreçleri tamamlanan dosyaların %91 i olumlu sonuçlanarak kişilere oturumları verildi.

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