Samanyolu Haber /Gündem / Norveç Türkiye'de aranan bir kişiyi Türkiye'ye iade etti... /06 Temmuz 2018 01:18

Norveç Türkiye'de aranan bir kişiyi Türkiye'ye iade etti...

Norveç, sığınma talebini kabul etmediği Gülizar Taşdemir’i Türkiye’ye iade etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, sınırdışı edilen Gülizar Taşdemir’i (42) İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bugün gözaltına aldı.

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Türkiye PKK üyesi olmakla suçlanan  Gülizar Taşdemir, Haziran 2015’te Norveç’te iltica talebinde bulundu. Ağır sağlık sorunları yaşıyordu. İltica talebi reddedildi. Gülizar Taşdemir, Almanya’ya gitti, burada sığınma talebinde bulundu ancak Almanya da Dublin Anlaşması’nı gerekçe göstererek, Norveç’e iade etti.

Norveç, yoğun tepkilere ve Türkiye’deki baskı koşullarına rağmen Taşdemir hakkında sınır dışı edilme kararı alındı.

Taşdemir’in sınırdışı edilmesine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Norveç’i protesto çağrıları yaptı. Türkiye’de Taşdemir’in yaşam güvencesinin olmayacağından da endişe ediliyor.

Tepkilere rağmen Norveç, sığınma talebini kabul etmediği Gülizar Taşdemir’i Türkiye’ye iade etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, sınırdışı edilen 42 yaşındaki Kürt aktivist Taşdemir’i, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bugün gözaltına aldı.

DHA’nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Gülizar Taşdemir’in, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve burada sorgulanmaya başlandığını yazdı.

Haberde ayrıca Taşdemir'in 2013 yılında Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hakkında aranma kaydı bulunduğunu tespit etti. Taşdemir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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